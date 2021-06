Merkel recebe vacina da Moderna após primeira dose da AstraZeneca

A chanceler alemã Angela Merkel recebeu a vacina anticovid do laboratório Moderna como segunda dose, depois de receber uma primeira da AstraZeneca, anunciou o governo de Berlim.



"Sim, confirmamos", afirmou um porta-voz da chancelaria à AFP ao ser questionado sobre a segunda dose que a chefe de Governo recebeu recentemente, produzida com a técnica de RNA mensageiro, do laboratório americano Moderna.



A chanceler, de 66 anos, recebeu em 16 de abril uma primeira injeção com a vacina do laboratório anglo-sueco AstraZeneca, que teve o uso suspenso por algum tempo na Alemanha depois que alguns casos de trombose foram registrados na Europa.



Seu porta-voz publicou na ocasião uma imagem do certificado de vacinação de Merkel para comprovar a vacinação.



O uso deste imunizante, recebido por várias autoridades alemãs, incluindo o presidente da República, Frank-Walter Steinmeier, está reservado para pessoas com mais de 60 anos no país.



Vários países, incluindo a Alemanha, decidiram aplicar como segunda dose uma vacina de RNA mensageiro, ou Moderna, no que é chamado de "esquema de vacinação misto", após uma injeção da AstraZeneca.



Mais da metade (51,2%, 42,5 milhões de pessoas) recebeu ao menos uma dose da vacina e 26,3 milhões de pessoas (31,6%) estão totalmente vacinadas, segundo o Instituto Robert Koch.



ASTRAZENECA