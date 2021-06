Austrália se oporá a listar a Grande Barreira de Corais como patrimônio em perigo

A Austrália se oporá a um plano da Unesco de incluir a Grande Barreira de Corais na lista de patrimônio mundial em perigo devido à deterioração causada pela mudança climática, anunciou o governo nesta terça-feira (22).



A Unesco publicou nesta segunda-feira um relatório preliminar no qual recomenda que o status da Grande Barreira de Corais, incluída no patrimônio mundial desde 1981, seja degradado devido à sua deterioração, em grande parte em função dos episódios de branqueamento dos corais, consequência de distúrbios climáticos.



"Concordo que a mudança climática global é a maior ameaça aos recifes do mundo, mas é errado, em nossa opinião, designar o recife mais bem administrado do mundo para uma lista (de locais) 'em perigo'", declarou a ministra australiana do Meio Ambiente Susan Ley.



A Austrália irá tentar barrar o projeto, que vai contra "garantias prévias de altos funcionários da ONU", afirmou a ministra em um comunicado, a um mês da próxima sessão do comitê do patrimônio mundial da Unesco, marcada para julho.



Segundo Ley, a decisão da Unesco não leva em consideração os bilhões de dólares gastos na proteção da Grande Barreira de Corais, localizada no nordeste da Austrália.