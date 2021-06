Petróleo fecha com valores máximos desde 2018

Os preços do petróleo alcançaram nesta segunda-feira (21) valores máximos desde outubro de 2018, impulsionados pela demanda e pela eleição do conservador Ebrahim Raisi no Irã, o que poderia complicar as negociações sobre o programa nuclear iraniano e a volta do petróleo daquele país ao mercado.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 74,90 dólares em Londres, em alta de 1,89% com base na sexta-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para julho subiu 2,82% a 73,66 dólares.



"O cenário com viés de alta está intacto graças à recuperação da demanda mundial", resumiu Bjarne Schieldrop, analista da Seb.



"A eleição de Ebrahim Raisi como novo presidente iraniano poderia atrasar a volta do seu petróleo" ao mercado, acrescentou Schieldrop.



O candidato ultraconservador, proclamado vencedor no sábado na eleição presidencial iraniana, sucederá o moderado Hassan Rohani em agosto.



De uma corrente política que se caracteriza pelo antiamericanismo e o repúdio ao Ocidente, Raisi destacou durante a campanha que a prioridade seria obter a suspensão das sanções dos Estados Unidos - que incluem o petróleo - para recuperar a economia do país.



Nesta segunda, Raisi exigiu negociações frutíferas sobre o programa nuclear do seu país e expressou, ainda, sua recusa a se reunir com o presidente americano, Joe Biden.



Em sua primeira coletiva de imprensa desde que foi eleito, Raisi - próximo do líder iraniano Ali Khamenei - disse, ao contrário, que "não há obstáculos" à retomada de relações diplomáticas com a Arábia Saudita sunita, rival regional do Irã xiita.



Ele acrescentou, ainda, ter "defendido sempre os direitos humanos", enquanto os Estados Unidos e várias ONGs ocidentais o acusam de ser responsável de torturas e execuções sumárias durante sua longa carreira na estrutura judicial.



As sanções americanas contra a república islâmica na questão nuclear fizeram cair as exportações iranianas de petróleo e, portanto, a produção petrolífera do país.



ING GROEP



SEB SA