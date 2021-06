EUA doará à América Latina 14 milhões de doses de vacinas anticovid por meio do Covax

Os Estados Unidos vão doar mais 14 milhões de doses de vacinas anticovid à América Latina e Caribe por meio do programa Covax, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), informou nesta segunda-feira (21) o governo de Joe Biden.



Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, países da Comunidade do Caribe (CARICOM), República Dominicana, Panamá e Costa Rica receberão imunizações neste âmbito, segundo a uma declaração que os lista nessa ordem.



A Casa Branca identificou os países para os quais os Estados Unidos enviarão cerca de 55 milhões de doses da vacina da covid-19, a maior parte de uma doação de 80 milhões de doses prometida até o final de junho.



Setenta e cinco por cento desses 55 milhões (ou seja, 41 milhões) serão distribuídos por meio do Covax, um mecanismo criado para garantir a distribuição equitativa de vacinas anticovid em todo o mundo.



Além das doses que irão para América Latina e Caribe, cerca de 16 milhões foram destinadas à Ásia e em torno de 10 milhões à África.



Os 25% restantes dos 55 milhões (14 milhões de doses) serão distribuídos diretamente para "prioridades regionais e outros beneficiários", disse a Casa Branca.



Os países latino-americanos e caribenhos nesta categoria são Colômbia, Argentina, Haiti, países da CARICOM, República Dominicana, Costa Rica e Panamá.



A Casa Branca não especificou a quantidade de vacinas que cada país receberá das doses enviadas pelo Covax à região, nem as enviadas diretamente.



No início de junho, o governo já havia dado detalhes da distribuição das primeiras 25 milhões das 80 milhões de doses prometidas. Em seguida, disse que seis milhões seriam para a América Latina e o Caribe por meio do Covax, enquanto o México e o Haiti estavam entre os beneficiários diretos.



A primeira parcela incluiu as vacinas da Johnson&Johnson;, Moderna e mas a Casa Branca não informou quais estariam nesta segunda parcela.



Biden também anunciou dias atrás a compra de 500 milhões de doses da vacina pelos Estados Unidos a fim de doá-las a outros países deste verão boreal até junho de 2022.



"Nossas metas são aumentar a cobertura mundial da vacinação contra a covid-19, nos prepararmos para surtos repentinos da epidemia e priorizar profissionais de saúde e outras populações vulneráveis (...) e ajudar nossos vizinhos e outros países necessitados", informou a Casa Branca.



"Os Estados Unidos não usarão suas vacinas para obter favores de outros países", reiterou.



Enquanto a vacinação contra a covid se generaliza nos países ricos, facilitando o retorno à normalidade, os casos estão aumentando em grande parte do mundo, principalmente na América do Sul e na África.



Menos de 1% das doses das vacinas contra o coronavírus em todo o mundo foram administradas a pessoas em países de baixa renda.



