Israel testa laser aerotransportado para derrubar drones

Israel anunciou nesta segunda-feira (21) que havia usado um laser aerotransportado para derrubar drones em uma série de testes, um "avanço tecnológico" que poderia fortalecer seu sistema de defesa.



Este novo sistema de laser, instalado a bordo de uma pequena aeronave civil e "testado na semana passada", permite alvejar qualquer objeto voador, incluindo "drones, obuseiros, foguetes, mísseis balísticos", disse Yaniv Rotem, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ministério da Defesa de Israel.



O laser aerotransportado conseguiu derrubar vários drones a uma altura de 900 metros e um raio de um quilômetro. Mas, uma vez aperfeiçoado, poderá interceptar alvos em um raio de 20 km, disse Rotem em uma videoconferência.



Essa tecnologia, desenvolvida pelo Ministério da Defesa e pela empresa israelense Elbit Systems, utiliza técnicas de detecção aérea do exército e, em seguida, impulsiona um laser de 100 quilowatts na direção do alvo, explicou Rotem à imprensa.



Um protótipo operacional pode ficar pronto "em três ou quatro anos", segundo ele.



O ministro da Defesa, Benny Gantz, saudou um "avanço tecnológico".



"O sistema de laser possibilitará enfrentar uma série de ameaças, dando segurança ao Estado de Israel e ao mesmo tempo reduzindo os custos de interceptação", afirmou em nota.



Em seu último confronto com o Hamas em maio, o governo israelense indicou que seu sistema antiaéreo "Domo de Ferro" interceptou 90% dos 4.300 foguetes lançados do enclave palestino de Gaza pelo movimento islâmico.



Cada míssil para derrubar foguetes do Hamas custa dezenas de milhares de dólares.