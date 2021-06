Boates em Madri e Barcelona reabrem

As boates e outros estabelecimentos noturnos reabrem as portas, nesta segunda-feira (21), em uma parte da Espanha, como Madri e Barcelona, graças à melhora da situação sanitária.



Os locais terão de cumprir restrições em relação à lotação e aos horários máximos de abertura estabelecidos pelas regiões, competentes na Espanha em matéria de saúde e na gestão da crise sanitária pela pandemia da covid-19.



Na região da Catalunha, onde fica Barcelona, as boates poderão reabrir, após um ano fechadas, com 50% de sua capacidade e até 3h30 da manhã.



A máscara será obrigatória na pista de dança, e os grupos deverão ser de no máximo seis pessoas no interior do recinto, e de dez, no exterior, detalhou o governo regional catalão.



Em Madri, os locais noturnos poderão usar a pista de dança apenas se estas forem ao ar livre. Também haverá restrição no número de presentes. O horário de fechamento será 3h da madrugada.



Já no arquipélago das Baleares, que inclui Ibiza, capital mundial da noite, as discotecas ainda não foram autorizadas a voltar a funcionar.



Após semanas de uma clara queda no número de casos, à medida que a campanha de vacinação avança, a Espanha suspenderá em 26 de junho a obrigatoriedade de usar máscara ao ar livre.



Segundo os últimos números do governo, 48% dos 47 milhões de espanhóis receberam ao menos uma dose da vacina, e quase 30% já estão totalmente imunizados.