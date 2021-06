O jornal pró-democracia de Hong Kong Apple Daily anunciou nesta segunda-feira (21) que seu conselho de administração decidirá sobre o fechamento da publicação durante uma reunião na próxima sexta-feira, depois que as autoridades congelaram as contas do meio de comunicação com base em uma lei de segurança nacional.



"O conselho de administração decidiu se reunir na sexta-feira para decidir se acaba com o Apple Daily", afirma o jornal em um comunicado enviado aos leitores.



Durante anos, o Apple Daily foi um grande partidário do movimento pró-democracia e muito crítico das autoridades chinesas.



Seu proprietário, o magnata Jimmy Lai, está em prisão preventiva, condenado a várias penas por sua participação nos protestos pró-democracia de 2019.