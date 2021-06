Polícia da Nicarágua anuncia detenção de quinto pré-candidato à presidência

O pré-candidato à presidência da Nicarágua Miguel Mora foi detido no domingo, em uma investigação por crimes contra a soberania, o quinto aspirante ao cargo de chefe de Estado nas eleições de novembro a passar pela situação, anunciou a polícia.



Mora, que também é jornalista, foi detido em sua casa por "incitar a interferência estrangeiras em temas internos e pedir intervenções militares", com base em uma lei que o governo do presidente Daniel Ortega aplica aos opositores, informou a força de segurança.



Ele era pré-candidato à presidência pelo Partido da Renovação Democrática (PRD, evangélico), do qual o tribunal eleitoral retirou o caráter de pessoa jurídica em maio, o que deixa a formação fora das eleições de 7 de novembro.



Com Mora, 17 opositores foram detidos a cinco meses das eleições gerais, incluindo cinco pré-candidatos à presidência, nas quais não está descartado que Ortega, de 75 anos - os últimos 14 no poder de maneira consecutiva -, busque o quarto mandato sucessivo.



A ação policial contra opositores começou em 2 de junho com a detenção da aspirante à presidência Cristiana Chamorro, 67 anos, filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro, que segundo as pesquisas era a rival mais popular para a disputa com Ortega nas eleições de novembro.



Chamorro é acusada de lavagem de dinheiro por meio de uma fundação que tem o nome de sua mãe.



Também foram detidos o ex-diplomata Arturo Cruz, o cientista político Félix Maradiaga e o economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.



Mora era diretor do canal 100% Notícias, que foi fechado e atualmente existe apenas no formato digital.



Esta é a segunda operação contra Mora: em 21 de dezembro de 2018 ele foi detido por acusações de incitar o ódio para promover atos terroristas durante os protestos contra o governo.



Foi liberado seis meses depois sob uma lei de anistia.



O governo considera que os protestos de 2018, que terminaram com 328 mortos e milhares de exilados, segundo organismos humanitários, foram uma tentativa de golpe de Estado para afastar Ortega do poder.