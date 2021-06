Justiça peruana analisa nesta segunda pedido de prisão preventiva contra Keiko

A Justiça peruana irá analisar nesta segunda-feira um pedido da promotoria para que ordene novamente a prisão preventiva da candidata de direita, Keiko Fujimori, por ter violado a proibição de se reunir com testemunhas do caso Odebrecht, enquanto o Peru aguarda que o tribunal eleitoral resolva as contestações e proclame o vencedor das eleições presidenciais.



A audiência judicial será realizada virtualmente, a partir das 15h locais, com a participação de Keiko e de sua defesa, e do promotor anticorrupção José Domingo Pérez, indicou o Tribunal Superior Nacional em sua conta no Twitter.



O pedido da promotoria monopoliza a atenção nacional, uma vez que o país está paralisado à espera da decisão do júri eleitoral, que analisa a impugnação de milhares de votos apresentada pelo Força Popular, partido de Keiko Fujimori, o qual espera reverter o resultado da votação de 6 de junho. A decisão do tribunal eleitoral ainda pode demorar mais uma semana.



Enquanto isso, a tensão cresce nas ruas do país, onde milhares de apoiadores de ambos os candidatos marcharam neste sábado para defender seus votos, duas semanas após as eleições.