Guia supremo do Irã decidirá sobre o acordo nuclear, garante os EUA

O guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, será quem decidirá o futuro do acordo nuclear, não o novo presidente Ebrahim Raisi, disse Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente norte-americano Joe Biden, no domingo (20).



"A decisão final sobre se (o Irã) retornará ao acordo depende do líder supremo", disse Sullivan em uma entrevista à ABC.



O ultraconservador Ebrahim Raisi foi declarado vencedor das eleições presidenciais iranianas no sábado, marcadas pelo menor comparecimento desde a proclamação da República Islâmica em 1979.



Reino Unido, China, Alemanha, França, Rússia e Irã mantêm reuniões sob mediação da União Europeia desde abril na tentativa de retomar o acordo nuclear de 2015, com a participação indireta dos Estados Unidos.



Uma reunião final foi marcada para domingo, antes do intervalo das negociações.



Os negociadores disseram que a eleição de Raisi não deve afetar as negociações em andamento.



"Ainda há um longo caminho a percorrer em questões-chave, incluindo sanções e compromissos que o Irã deverá fazer", disse Sullivan.



"O cursor está se movendo na direção certa", disse ele. "Veremos se a liderança iraniana está disposta a tomar as decisões difíceis necessárias."



O aiatolá Ali Khamenei tem sido o guia supremo do Irã desde a morte do aiatolá Ruholah Khomeini em 1989. Ele havia sido presidente desde 1981.