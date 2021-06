Embaixador russo retorna aos EUA após acordo entre Biden e Putin

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos retornou neste domingo (20) a Washington para retomar suas funções, como resultado de um acordo estabelecido na cúpula entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin na quarta-feira em Genebra.



"Considerando os resultados da reunião entre os dois presidentes, conto com um trabalho construtivo com meus colegas americanos para construir relações igualitárias e pragmáticas", declarou o embaixador Anatoli Antonov à agência Ria Novosti, afirmando estar "otimista".



O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, anunciou por sua vez que estará "em breve" de volta a Moscou, e citou como objetivos "a estabilidade estratégica, os direitos humanos e uma relação estável e previsível com a Rússia", disse no Twitter um porta-voz da legação diplomática.



As relações diplomáticas entre Moscou e Washington estavam muito degradadas desde que o atual presidente americano chegou ao poder em janeiro.



A Rússia convocou Antonov para consultas depois que Biden comparou Putin com um "assassino", e depois Sullivan voltou para Washington, o que o Kremlin havia exigido.