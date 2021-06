Reino Unido registra mais de 10 mil novos casos de covid pelo 3º dia seguido

O Reino Unido registrou mais de dez mil novos casos de covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, após ficar abaixo da marca de 22 de fevereiro até 16 de junho. O número de contágios neste sábado (19) foi de 10.321, além de 14 mortes - três a mais do que na sexta-feira, informou o governo local. Segundo os dados oficiais, 81% da população adulta já foi vacinada em primeira dose e 59% completaram a imunização.



O assessor do governo para o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI), Adam Finn, porém, alerta para a chegada da terceira onda da pandemia. "Os casos não estão subindo tão rápido, mas estão aumentando, e essa terceira onda está a caminho", afirmou o pesquisador em entrevista à BBC Radio 4.



De acordo com levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins, o Reino Unido acumula 4.636.990 casos confirmados e 128.234 mortes pelo novo coronavírus.