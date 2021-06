UE defende acordo 'urgente' do Líbano com o FMI

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, estimou neste sábado (19) que a única solução para o Líbano, imerso em uma crise econômica inédita, passa por um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



Em Beirute, Borrell pediu também possíveis sanções europeias contra as autoridades libanesas responsáveis pela estagnação política, que agrava a situação econômica e social.



"Somente um acordo urgente com o FMI salvará o país do caos financeiro (...) e não há tempo a perder", afirmou ele após um encontro com o presidente libanês Michel Aoun.



A UE está disposta a apoiar o Líbano "quando o programa do FMI estiver em andamento", acrescentou o ex-chanceler espanhol.



O Líbano realizou negociações em 2020 com a instituição monetária, mas atualmente elas estão bloqueadas pelas diferenças internas em sua delegação.



A comunidade internacional, com a França à frente, pede desde a trágica explosão em agosto do porto de Beirute -- atribuída à negligência das autoridades -- um governo que aplique reformas e implante uma ajuda crucial.



O Líbano até agora não pagou sua colossal dívida desde março de 2020, e as autoridades continuam ignorando.



"Deve ser formado um governo que aplique reformas imediatamente", disse Borrell, para quem a crise "local" tem repercussões "muito graves" nas pessoas.



Na falta de um governo e de reformas, a UE poderia recorrer a "sanções seletivas", acrescentou.



O chefe da diplomacia europeia deve se reunir neste sábado com vários responsáveis, entre eles o primeiro-ministro designado Saad Hariri, e com o presidente do Parlamento, Habih Berri.