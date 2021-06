Dez palestinos presos em confrontos com a polícia israelense em Jerusalém Oriental

Dez palestinos foram destidos nesta sexta-feira (18) após confrontos com a polícia israelense na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental ocupada, incidentes que também deixaram nove feridos, segundo a polícia e equipes de emergência.



Cerca de 1.000 palestinos se reuniram após as orações de sexta-feira na Esplanada, o terceiro local sagrado do Islã e o local mais sagrado do Judaísmo. Alguns deles agitaram bandeiras palestinas e gritaram "Alá é grande", observou um jornalista da AFP.



Os manifestantes atiraram pedras na polícia, que invadiu a Esplanada. As entradas do local eram controladas por agentes, segundo o jornalista.



"Várias dezenas de jovens começaram a perturbar a ordem e atirar pedras" na direção das forças de segurança, disse a polícia em um comunicado. Houve dez prisões, acrescentou.



Nove pessoas ficaram feridas e três foram hospitalizadas por ferimentos causados por "golpes, balas de borracha e granadas de choque", de acordo com o Crescente Vermelho Palestino.



No início de maio, confrontos semelhantes nesta área, localizada em Jerusalém Oriental, um setor palestino ocupado e anexado por Israel, foram o estopim para uma escalada militar em Israel e nos Territórios Palestinos.



Um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, entrou em vigor em 21 de maio, após 11 dias de conflito, que matou 260 pessoas no enclave palestino e 13 em Israel.



Pela segunda vez desde o fim dessa escalada, a força aérea israelense bombardeou alvos do Hamas em Gaza na noite de quinta a sexta-feira, em retaliação pelo lançamento de balões incendiários na direção de Israel.