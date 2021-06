Estátua de Diana pode 'quebrar o gelo' entre Harry e William, diz biógrafo

A inauguração de uma estátua de sua mãe Diana mês que vem em Londres será a ocasião para os príncipes William e Harry "quebrarem o gelo" e se reconciliarem - afirmou o biógrafo da realeza Omid Scobie nesta sexta-feira (18).



"Talvez seja a oportunidade para quebrar o gelo", declarou o jornalista, autor do livro best-seller "Finding Freedom" ("Encontrando a liberdade", em tradução livre) sobre o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, à Associação de Imprensa Estrangeira em Londres.



Segundo ele, "já vimos um pouco [essa aproximação] após os funerais" do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, em abril.



Para esta cerimônia, Harry viajou da Califórnia, onde vive com sua mulher e seus dois filhos, para o Reino Unido.



A visita, sem Meghan, deu-se em um contexto tenso, semanas depois de uma entrevista explosiva do casal à apresentadora americana Oprah Winfrey. Nela, Harry e Meghan denunciaram o racismo e a falta de apoio por parte da família real.



Embora William e Harry tenham voltado a se falar após o funeral do avô, para Omid Scobie, ainda há "muitos temas de discussão".



O jornalista acredita que a inauguração da estátua "mostrará que os dois são capazes de serem cordiais e respeitosos quando se trata de relembrar a vida de sua mãe, apesar de suas diferenças".



"Sempre será o que têm em comum, essa paixão compartilhada por manter vivo o legado", acrescentou.



Os dois irmãos escolheram juntos o artista Ian Rank-Broadley para fazer a escultura, que homenageia sua mãe. Lady Di faleceu em um acidente de carro, em 1997, em Paris, quando era perseguida por paparazzi.



A obra será instalada nos jardins do Palácio de Kensington, onde vivem William, Katie e seus três filhos, em 1º de julho, data em que a princesa Diana completaria 60 anos.