Petróleo cai após fortalecimento do dólar

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira devido ao fortalecimento do dólar, que encareceu o óleo cru para os investidores estrangeiros.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agostou fechou a 73,08 dólares em Londres, queda de 1,76%. Em Nova York, o barril do WTI para julho cedeu 1,54%, a 71,04 dólares.



Os preços caem, "em grande parte, devido ao dólar um pouco mais forte", apontou Michael Hewson, da CMC Markets. A moeda americana, que "deve continuar se fortalecendo nos próximos dias", segundo Ricardo Evangelista, analista da Activtrades, ganhou força após a reunião desta semana do Federal Reserve, que abriu caminho para duas altas da taxa de juros até o fim de 2023.