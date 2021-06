Crise política na Suécia: moção de censura pode derrubar governo

O governo da Suécia poderia cair na próxima semana depois que quatro partidos anunciaram, nesta quinta-feira (17), que votariam uma moção parlamentar de censura.



O partido de extrema direita Democratas da Suécia anunciou que apresentaria uma moção de censura na segunda-feira, depois que o Partido de Esquerda alertou que faria o mesmo para protestar contra um projeto de liberalização dos aluguéis regulamentados.



O partido dos Moderados e os democratas cristãos também disseram que iriam apoiar a iniciativa.



Se os quatro partidos votarem na segunda-feira contra o governo do primeiro-ministro social-democrata Stefan Löfven, o Executivo pode cair. Isso abriria caminho para eleições antecipadas, em vez das previstas para setembro de 2022.



"Existe agora uma maioria no Parlamento que quer destituir o primeiro-ministro", afirmou o chefe parlamentar dos Democratas da Suécia, Henrik Vinge, em coletiva de imprensa.



O governo de centro-esquerda de Löfven, que reúne social-democratas e ambientalistas, surgiu após as eleições de setembro de 2018 e iniciou sua jornada em janeiro de 2019, depois de quatro meses de negociações.



Dispõe de uma maioria relativa de 116 cadeiras de um total de 349, que completa com o apoio do Centro (31 deputados) e dos Liberais (19).