Bebê é encontrada em caixa no rio Ganges

A polícia indiana informou, nesta quinta-feira (17), a abertura de uma investigação, depois que uma bebê foi encontrada viva e em bom estado de saúde, em uma caixa de madeira no rio Ganges.



O interior da caixa estava forrado de tecido vermelho e continha imagens de deuses hindus, assim como um horóscopo com a data, a hora e o nome da recém-nascida, Ganga - a palavra em hindu para o rio sagrado.



De cerca de um mês de vida, a bebê foi recuperada esta semana no estado de Uttar Pradesh, ao norte, por um homem de canoa, que a encontrou em meio à vegetação rasteira na margem do rio.



"É difícil determinar quanto tempo ficou flutuando no rio. O barqueiro ouviu um som que saía da caixa e encontrou a bebê", disse à AFP o oficial da polícia local O. P. Singh.



"A bebê passa bem e está recebendo atenção médica", acrescentou Singh, cuja unidade tenta "averiguar de onde ela veio".