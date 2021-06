Putin diz estar disposto a manter diálogo se EUA também estiver

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se declarou disposto a continuar dialogando com os Estados Unidos, caso seus dirigentes também tenham interesse, um dia depois da primeira reunião de cúpula com seu colega Joe Biden, em Genebra.



"Estamos dispostos a seguir em frente com o diálogo, desde que o lado americano também esteja", frisou, em declaração divulgada pela televisão.



Ao comentar seu encontro com Biden, o presidente russo destacou que "conseguimos nos entender e compreender nossas posturas sobre questões-chave".



Putin acrescentou que o colega americano pareceu um "profissional", com quem "é necessário trabalhar com muita atenção para não perder nada".



Também respondeu uma pergunta sobre as capacidades cognitivas de Biden, alvo de críticas de alguns por sua idade avançada (78 anos).



"Ele não deixa nada passar, garanto", disse.



"Ele sabe o que deseja conseguir e o faz com muita habilidade, você vê rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente foi bastante amigável", completou.



Putin reservou críticas à porta-voz do presidente americano, Jen Psaki.



"A assessora de imprensa é uma mulher jovem, educada e bonita, mas não para de misturar tudo. Não que é que não seja educada ou que sua memória seja ruim, mas, simplesmente, quando as pessoas pensam que algo é secundário, não prestam atenção", afirmou.



"Os americanos acreditam que não há nada mais importante que eles mesmo, é seu estilo", completou.



A primeira reunião de cúpula entre Putin e Biden na quarta-feira em Genebra foi considerada "construtiva" pelo presidente russo e "positiva" pelo americano, que buscaram uma distensão nas relações bilaterais.



Entre os resultados concretos do encontro está o início de um diálogo sobre segurança estratégica, incluindo questões de desarmamento, e o retorno dos embaixadores dos dois países a seus postos.



A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, anunciou nesta quinta-feira que o embaixador Anatoli Antonov voltará a Washington na próxima semana.