A interrupção de serviços on-line em vários bancos e companhias aéreas da Austrália e Estados Unidos foi provocado por um problema do provedor de serviços tecnológicos Akamai, afirmou uma das empresas afetadas.



A companhia Virgin Australia anunciou que era uma das "muitas organizações afetadas pelos problemas do sistema de difusão de conteúdos da Akamai".



Os especialistas estão trabalhando para evitar a repetição do corte de quase uma hora registrado durante a tarde, afirmou a empresa.