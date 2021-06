Wall Street fecha no vermelho após projeções de inflação do Fed

A Bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta quarta-feira, após a revisão para cima das previsões de inflação do Federal Reserve (Fed).



O Dow Jones caiu 0,77%, a 34.033,67 pontos, e o Nasdaq cedeu 0,24%, a 14.039,68 unidades. O S&P; 500 caiu 0,54%, a 4.223,70 pontos.



O Fed manteve suas taxas de referência em níveis ultrabaixos e considerou que os preços irão aumentar mais do que o esperado em 2021, mas de forma transitória, e, por isso, avalia que poderá elevar as taxas em 2023.



A inflação deverá se situar em 3,4% este ano contra os 2,4% estimados em março, antes de se estabilizar perto da meta da instituição, de 2%, com 2,1% em 2022 e 2,2% em 2023.



Por isso, o Fed avalia um primeiro aumento das taxas de juros em 2023. Enquanto isso, o crescimento do PIB será de 7% este ano frente aos 6,5% estimados em março, com um prognóstico de estabilidade para o desemprego em 4,5%.



