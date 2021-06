Confrontos perto de prédio ocupado deixam 60 policiais feridos em Berlim

Cerca de 60 policiais ficaram feridos em confrontos perto de um prédio ocupado em Berlim, um dos últimos vestígios libertários da capital alemã, anunciou a polícia nesta quarta-feira (16).



Na véspera de um controle anti-incêndios deste prédio de Rigaer Strasse, localizado na antiga Berlim Oriental, cerca de 200 pessoas na rua e no telhado lançaram pedras contra os agentes.



Os manifestantes também levantaram brevemente uma barricada no meio da rua e colocaram fogo em tábuas de madeira e pneus, segundo a polícia.



Os policiais dispersaram o protesto após receberem reforços e apagaram as chamas com canhões de água. "Cerca de 60 colegas ficaram feridos", tuitou a polícia berlinesa.



Os manifestantes protestavam, segundo o corpo de segurança, contra a proibição de reunião e estacionamento ordenada na véspera para uma inspeção do prédio.



O imóvel, ocupado desde 1990, é alvo de uma disputa há anos entre seus ocupantes e as autoridades municipais.



