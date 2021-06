COVID-19: anticorpos sintéticos contra a doença podem ser úteis no hospital

(foto: Facebook/Regeneron)

Os anticorpos sintéticos de Regeneron, usados até agora na fase precoce da COVID-19, podem também ter interesse para certos tipos dehospitalizados em estado grave, segundo o ensaio clínico britânico Recovery.Este tratamento "reduz o risco de mortalidade quando é aplicado aos pacientes hospitalizados com uma forma grave de COVID e cujonão desenvolveu naturalmente seus próprios anticorpos", afirmam os responsáveis deste ensaio, em um comunicado.Pode envolver pessoas cujo sistemaestá debilitado, por outras doenças ou por tratamentos, como após um transplante.Essas pessoas são conhecidas como "imunodeprimidas", o que significa que seunão produz anticorpos suficientes para se defender após uma infecção por covid ou após uma vacina."É a primeira vez que umantiviral mostra que pode salvar vidas entre os pacientes de COVID-19 hospitalizados", afirmou um dosda Recovery, Martin Landray, da Universidade de Oxford.Chamado REGN-COV2, este tratamento combina doissintéticos (ou "anticorpos monoclonais"), o casirivimab e o imdevimab, que atacam uma parte específica do vírus. Foi desenvolvido pelaamericana Regeneron, associada ao laboratório Roche.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia