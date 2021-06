COVID: EUA compram mais 200 milhões de doses da vacina da Moderna

(foto: AFP / Kazuhiro NOGI)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O governo dos Estados Unidos comprou mais 200 milhões de doses dacontra o coronavírus desenvolvida pela Moderna, informou anesta quarta-feira (16/6). Com a, os americanos aumentam o número deencomendadas com a empresa a 500 milhões. Destes últimos 200 milhões, 110 milhões serão entregues no quarto trimestre de 2021 e 90 milhões, nos três primeiros meses de 2022.A compra acontece em um momento em que os Estados Unidos mudam o foco para aglobal, após já terem imunizado mais da metade da população adulta. Na semana passada, a Casa Branca anunciou acordo com a Pfizer para fornecer 500 milhões dea cerca de 100 países. No sábado, 12, os outros países do G-7 se juntaram à maiordo planeta e, conjuntamente, sea doar 1 bilhão de doses.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia