Prefeita de Paris insinua candidatura à presidência em 2022

A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, deu a entender que poderá disputar a eleição presidencial de 2022 na França, afirmando que ter uma mulher no comando do país pela primeira vez mudará "as relações com o poder" - conforme entrevista publicada nesta quarta-feira (16).



Embora ainda não tenha se pronunciado sobre sua candidatura, Hidalgo, filha de migrantes espanhóis, revela pouco a pouco o que poderia ser um esboço de programa.



Questionada pelo jornal semanal "Le 1" sobre suas intenções para 2022, a prefeita respondeu: "Se ações fortes não forem estabelecidas agora, não deixaremos para nossos filhos, nem nossos netos, a capacidade de desenhar o mundo que querem".



Segundo ela, a incompreensão da classe média por parte dos políticos pode provocar o aumento do populismo e a erosão da democracia.



"Isso me convida a agir por meu país, para fazer outra voz ser ouvida, propor outra oferta política", afirmou Hidalgo.



Para a líder socialista, as mulheres políticas de sua geração, "com muita frequência consideradas ilegítimas", "construíram estratégias diferentes, desenvolveram atitudes para provocar a adesão pela razão".



"Estou convencida de que uma mulher pode mudar a relação com o poder. Isso seria a disrupção total", afirma.



Prefeita de Paris desde 2014, Hidalgo busca transformar a congestionada capital francesa em uma metrópole mais ecológica e defende as medidas ambientais como uma de suas prioridades.