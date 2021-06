Taj Mahal reabre as portas, em meio à queda de casos da covid-19

O Taj Mahal, ponto turístico mais visitado da Índia, reabriu nesta quarta-feira (16), graças a um recuo no número de casos de covid-19.



O monumento ficou dois meses fechado, em meio a uma devastadora onda da pandemia no país.



Em Agra, no estado de Uttar Pradesh, onde fica este majestoso mausoléu de mármore branco, alguns guias turísticos e comerciantes se diziam otimistas com a reabertura.



Neste primeiro dia de funcionamento, houve poucos turistas, sobretudo, porque as autoridades limitaram para 650 o número de entradas diárias permitidas.



Em tempos normais, costuma haver multidões esperando para ver o Taj Mahal. O mausoléu foi construído entre 1631 e 1648, por desejo do imperador da dinastia mogol Shah Jahan para lembrar de sua esposa favorita que havia falecido.



O monumento funerário, que faz parte da lista do patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), fechou em meados de abril, no início da segunda onda de coronavírus.



"Estou feliz por poder ver isso, é incrível", disse, maravilhada, Melissa Dalla Rosa, uma brasileira que vive na Índia.



Privados de renda durante meses, os guias turísticos acreditam que a atividade voltará aos poucos ao normal - algo crucial, já que o turismo é o motor econômico de Agra.



O prédio já havia sido fechado uma primeira vez em março de 2020, quando foram registrados os primeiros casos de covid-19 no país. Reabriu em setembro.



"A segunda onda passou. Se a terceira vier, vai acabar comigo", desabafou Lucky Feizan, um comerciante de 20 anos.



Há semanas, o número de casos diários de covid-19 vem diminuindo, o que levou as grandes cidades, como Nova Délhi e Mumbai, flexibilizarem suas restrições.



Nas últimas 24 horas, a Índia registrou 62.224 novos casos de covid-19. No total, o país acumula 379.573 mortes e 29,63 milhões de casos desde o início da pandemia. Especialistas estimam, no entanto, que os números reais sejam bem maiores.