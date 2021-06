Biden nomeia político veterano para embaixada no México

O presidente americano, Joe Biden, designou nesta terça-feira o político experiente Ken Salazar para ser embaixador no México. Ele terá a missão de cultivar a até agora fria relação com o presidente Andrés Manuel López Obrador.



Conhecido por suas aparições usando um chapéu de caubói, o político, do Colorado, foi eleito senador antes de se tornar o primeiro secretário do Interior do governo de Barack Obama (2009-2017).



Salazar, que presidiu o comitê da campanha presidencial de Biden que buscava atrair o voto latino, identifica-se como mexicano-americano, embora sua ascendência não remonte ao México, e sim aos colonos espanhóis que fundaram no século XVI Santa Fé, no hoje estado americano do Novo México.



Biden mantém até o momento uma relação fria com López Obrador, que, apesar de ser de esquerda, teve uma relação mais próxima com o ex-presidente americano Donald Trump, com quem fechou um acordo para deter a migração de centro-americanos para os Estados Unidos.



O Senado americano deve ratificar a nomeação de Salazar, considerado moderado e que, ocasionalmente, enfrentou políticos de esquerda em temas ligados ao meio ambiente.