Israel lança ataques aéreos em Gaza

A aviação israelense realizou ataques aéreos contra a Faixa de Gaza nesta quarta-feira (15), um dia após balões incendiários serem lançadas do território palestino contra o sul de Israel, de acordo com fontes de segurança palestinas e testemunhas.



Os ataques aéreos e o lançamento de balões foram os primeiros grandes incidentes entre Israel e Gaza desde o cessar-fogo de 21 de maio, que encerrou 11 dias de intensos combates que deixaram 260 mortos do lado palestino e 13 do lado israelense.



De acordo com fontes palestinas, a aviação israelense teve como alvo pelo menos um local a leste de Khan Younis, uma cidade ao sul da Faixa de Gaza, o enclave empobrecido de dois milhões de pessoas.



Cerca de mil apartamentos, escritórios e lojas foram destruídos na última guerra com Israel, a quarta desde 2008.



Um fotógrafo da AFP observou as explosões de longe.



Estes são os primeiros ataques israelenses ao território palestino, controlado por islâmicos do Hamas, desde a chegada ao poder no domingo de uma coalizão heterogênea que encerrou 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu em Israel.



Os ataques e o lançamento de balões incendiários, que causaram cerca de vinte incêndios no sul de Israel segundo os bombeiros locais, ocorrem após uma manifestação de nacionalistas e da extrema direita que reuniu mais de mil pessoas na terça-feira.



Os Estados Unidos e a ONU pediram moderação em face dessa polêmica demonstração que o novo governo israelense de Naftali Bennett havia autorizado.



O movimento Hamas ameaçou Israel com retaliação se a marcha para comemorar a anexação de Jerusalém Oriental, um setor palestino da cidade ocupada por Israel em 1967, entrasse nos bairros muçulmanos da cidade.