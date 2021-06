Wall Street fecha no vermelho no primeiro dia da reunião do Fed

Wall Street fechou em queda nesta terça-feira (15), primeiro dia da reunião mensal de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O Dow Jones perdeu 0,27% a 34.299,33 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 0,71% a 14.072,86 unidades e o S&P; 500 recuou 0,20% a 4.246,59 pontos.



O Nasdaq e o S&P; 500 atingiram recordes no fechamento de segunda-feira.



"As ações nos Estados Unidos fecharam em queda em um mercado que dirigiu uma série de informes econômicos frágeis, enquanto espera paciententemente a decisão de política monetária do Fed amanhã" (quarta-feira), resumiram os analistas da Charles Schwab.



Antes da abertura do mercado veio à tona uma alta sem precedentes de 6,6% dos preços ao produtor em maio nos Estados Unidos, segundo dados do Departamento do Trabalho.



As vendas no varejo caíram em maio nos Estados Unidos pela primeira vez desde fevereiro, depois que se extinguiram os cheques de estímulo do governo, segundo dados publicados na terça-feira pelo Departamento do Comércio.



As vendas totais alcançaram 620,2 bilhões de dólares em maio, 1,3% a menos que em abril. Também é uma queda muito maior do que o esperado pelos analistas (-0,6%).



O mercado está atento à reunião de dois dias do Fed que começou nesta terça-feira para discutir sua política monetária.



Não são esperados anúncios de mudanças na política de taxas ultrabaixas e compras milionárias de ativos que mantém o fluxo de crédito na economia.



Em troca, pode haver indícios sobre o momento em que o Fed decidir reduzir seu apoio à economia, em meio a uma reativação que pressiona os preços para cima.



Em maio, a inflação registrou 5% em 12 meses, o maior número em 13 anos, segundo o índice CPI. O Fed usa o índice PCE, que em abril marcou 3,6% em 12 meses, seu maior nível desde 2007 em 12 meses até abril.



O Fed considera este aumento de preços temporário.



Uma inflação de 2% a longo prazo e o pleno emprego são os objetivos centrais da instituição.



