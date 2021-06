EUA abre o leque de tutores legais que podem cuidar de menores migrantes

O governo americano ampliou nesta terça-feira (15) o leque de tutores legais que podem pedir para cuidar de crianças migrantes, em uma nova medida para enfrentar a afluência de jovens centro-americanos que buscam segurança nos Estados Unidos.



O chamado Programa de Menores Centro-americanos foi criado por Biden em 2014, quando ele era vice-presidente de Obama, para permitir aos pais que estão legalmente nos Estados Unidos reclamar as crianças que chegaram sozinhas, ajudando-as a reencontrar sua família.



Em uma extensão do programa, o governo disse que outros tutores legais, além dos pais, poderiam pedi-lo. Também ampliou a elegibilidade para incluir os tutores cujo status legal está pendente, inclusive os pais que apresentaram pedidos de asilo e estão à espera de decisões.



"Estamos firmemente comprometidos em acolher as pessoas nos Estados Unidos com humanidade e respeito, assim como para proporcionar uma alternativa legal à migração irregular", disseram em um comunicado conjunto o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, que está em visita ao México, e o secretário de Estado, Antony Blinken.



O Departamento de Estado identificou 3.162 casos de menores que poderiam se beneficiar das novas diretrizes, disse a porta-voz Jalina Porter.



As mudanças ocorrem em um momento em que os adversários republicanos de Biden aproveitam a presença de crianças migrantes como arma política, alegando que sua atitude mais acolhedora provocou uma afluência nas fronteiras.