Presidente do México recebe segunda dose da vacina anticovid-19

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, recebeu nesta terça-feira (15) a segunda dose da vacina contra a covid-19, da qual se curou no início do ano.



López Obrador, de 67 anos, recebeu a vacina do laboratório sueco-britânico AstraZeneca durante sua coletiva de imprensa matinal diária, como forma de reforçar a mensagem para que os mexicanos continuem a se vacinar.



O presidente comemorou que "felizmente" a maioria dos seus compatriotas já foi imunizada, mas que os "poucos" que não o querem "são livres".



"Não é à força, mas o melhor é se vacinarem, como vão me vacinar", disse López Obrador antes que uma enfermeira militar administrasse a dose.



AMLO, sigla pela qual o governante é conhecido, havia recebido a primeira dose no dia 20 de abril.



O presidente de esquerda, que é hipertenso e sofreu um infarto em 2013, venceu a covid-19 em fevereiro. Nesta terça-feira, ele garantiu que não desenvolveu nenhum sintoma após a primeira vacina.



O México, que iniciou a campanha de imunização no dia 24 de dezembro, aplicou 37,8 milhões de doses de cinco laboratórios diferentes, segundo dados oficiais, que também reportam 21 semanas consecutivas com diminuição de mortes e internações.



O país, de 126 milhões de habitantes, é o quarto pior atingido no mundo pelo coronavírus em números absolutos, com pouco mais de 230 mil mortes.



No entanto, sua taxa de mortalidade é a vigésima primeira, de acordo com estatísticas da AFP de relatórios oficiais.