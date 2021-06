Podcasts pagos serão integrados à plataforma da Apple

Os podcasts (transmissões de áudio pela internet, particularmente música e vídeos) pagos estrearam nesta terça-feira (15) em uma plataforma especializada a Apple, um recurso anunciado em abril que ajudará a reforçar a criação de conteúdo, ao permitir que os usuários assinem determinados programas.



A possibilidade de apoiar financeiramente os podcasts mediante um sistema de assinatura foi uma das muitas novidades anunciadas em 20 de abril pela gigante americana.



As assinaturas, cujas tarifas são estabelecidas pelos criadores dos podcasts (inclusive uma comissão para a Apple), dão acesso, segundo a escolha dos editores, a peças exclusivas, vistas prévias, programas se publicidade e outros bônus.



Aguardada para maio, a função demorou mais do que o esperado e ainda não será acessível a todos os usuários até a quarta-feira, segundo um porta-voz da Apple.



A popular plataforma de streaming Spotify, por sua vez, que se tornou uma séria concorrente para a Apple no setor, se antecipou ao grupo californiano no fim de abril, ao lançar uma função de testes de pagamento de assinaturas a podcasts.



