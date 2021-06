Noruega e Reino Unido instalam o mais longo cabo elétrico submarino do mundo

Energia eólica britânica trocada pela hidrelétrica norueguesa. Reino Unido e Noruega concluíram a instalação do mais longo cabo elétrico submarino do mundo, anunciou nesta terça-feira (15) a Statnett, operadora da rede elétrica do país nórdico.



Com 720 km de extensão (dos quais 716 km debaixo d'água) a um custo estimado entre 1,5 e 2 bilhões de euros (1,8 e 2,4 bilhões de dólares), o North Sea Link conecta Suldal, situada no sudoeste do país escandinavo, a Blyth (perto de Newcastle), na Inglaterra, cuja instalação passa pelo leito do mar do Norte, reforçando, assim, a segurança no abastecimento elétrico dos dois países.



"Quando o vento sopra com força na Inglaterra e a produção de energia elétrica é elevada ali, poderemos comprar na Noruega eletricidade barata dos britânicos e, enquanto isso, deixar a água nos nossos reservatórios" das empresas hidrelétricas, informou o diretor do projeto da parte da Statnett, Thor Anders Nummedal.



Ao contrário, "quando houver pouco vento e uma demanda maior de eletricidade na Inglaterra, eles poderão comprar de nós energia hidrelétrica", destacou em um comunicado.



A capacidade do novo cabo submarino é de cerca de 1.400 MW.



A conexão entre as duas partes do cabo, instaladas de forma simultânea nas partes britânica e norueguesa, foi feita na noite de segunda-feira.



NATIONAL GRID