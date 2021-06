Erdogan visita Nagorno-Karabakh, conquistada pelo Azerbaijão

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitou nesta terça-feira (15) a cidade simbólica de Shusha, reconquistada pelo Azerbaijão na guerra do ano passado com a Armênia pela região de Nagorno-Karabakh.



A Turquia foi um aliado-chave do Azerbaijão durante o conflito que explodiu em setembro e que terminou com um cessar-fogo mediado pela Rússia. Em seis semanas de combates, foram cerca de 6.000 mortos.



A Armênia teve de ceder territórios sob seu controle há décadas, incluindo Shusha, localidade que tanto armênios quanto azerbaijanos afirmam ser o berço de sua cultura.



Esta cidade-fortaleza se assenta sobre penhascos a cerca de 15 quilômetros de Stepanakert, a maior cidade de Nagorno-Karabakh.



A reconquista de Shusha pelas forças do Azerbaijão em novembro marcou o ponto de inflexão desta recente guerra.



Antes de se reunir com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Erdogan passou as tropas em revista em uma cerimônia de boas-vindas na praça principal de Shusha, decorada com bandeiras dos dois países, conforme imagens divulgadas pela emissora estatal AzTV.



Erdogan "fará um discurso no Parlamento do Azerbaijão", disse um diplomata azerbaijano à AFP, acrescentando que, na quarta-feira (16), "o presidente turco assistirá à partida de futebol pela Eurocopa 2020 disputada por Turquia e País de Gales, em Baku".