Estados Unidos e UE retomam aliança, mas persistem divergências

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúne nesta terça-feira com os principais líderes das instituições europeias para retomar uma aliança que sofreu duros golpes nos últimos anos e ainda apresenta o desafio de superar disputas comerciais complexas.



A relação entre UE e Estados Unidos passou por momentos de grande tensão durante a gestão de Donald Trump na Casa Branca, e agora Biden afirma estar disposto a recompor o diálogo bilateral.



Em Bruxelas, o presidente americano se reunirá com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



A eleição de Biden e a saída de cena de Trump provocaram um evidente entusiasmo nas capitais europeias, interessadas em restabelecer pontes com um grande aliado.



Uma fonte europeia afirmou que o encontro entre Biden, Michel e Von der Leyen "não vai resolver nada, mas a diplomacia está de volta".



Neste cenário, as duas partes demonstraram interesse em retomar a relação para para deixar evidente que as batalhas do período Trump são coisas do passado.



O tema mais urgente é encontrar uma solução para a grave disputa comercial, com tarifas punitivas de cada lado, que começou em 2018 quando Trump impôs tarifas elevadas à importação de aço e alumínio europeu.



A UE respondeu com a adoção de tarifas a produtos americanos que alcançaram 2,8 bilhões de euros.



Desde a chegada de Biden à Casa Branca, as partes deram sinais de interesse em uma solução, mas agora os europeus esperam gestos concretos e não apenas discursos.