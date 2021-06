A filial francesa da Ikea e um de seus ex-diretores-gerais foram multados em um milhão de euros (US$ 1,2 milhão) cada, além de condenados a penas de prisão suspensa por espionar centenas de funcionários entre 2009 e 2012.



O tribunal penal de Versalhes os declarou culpados de roubarem dados pessoais por meios fraudulentos. As penas foram menores do que as pedidas pela promotoria, que os havia acusado de "espionagem em massa".