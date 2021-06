Atentado suicida contra base militar na Somália deixa 15 mortos

Ao menos 15 pessoas morreram nesta terça-feira em um atentado suicida na Somália contra um centro de treinamento do exército na capital, Mogadíscio.



Um homem-bomba "disfarçado de soldado" detonou os explosivos entre os recrutas que aguardavam em uma fila diante da base militar General Dhegobadan, zona leste da cidade, afirmou o oficial Mohamed Adan.



Ele anunciou o balanço de 15 recrutas mortos, mas afirmou que o número pode ser maior.



O balanço provisório é um dos mais elevados em 18 meses na capital somali, cenário frequente de ataques dos islamitas shebab, vinculados ao grupo Al-Qaeda, que desejam acabar com o governo federal apoiado pela comunidade internacional.



Em 28 de dezembro de 2019, um ataque com carro-bomba contra um posto de controle em um bairro movimentado de Mogadíscio deixou pelo menos 81 mortos. O atentado não foi reivindicado pelos shebab.