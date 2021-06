Quatro pessoas que trabalham na campanha de vacinação contra a poliomielite morreram e três ficaram feridas em ataques na região leste do Afeganistão, anunciaram o ministério da Saúde e a polícia local.



"Estavam na região para imunizar as crianças contra a poliomielite", disse o porta-voz do ministério, Osman Taheri.



O porta-voz afirmou que os ataques aconteceram em três locais diferentes, mas todos nas província de Nangarhar, e com duas horas de intervalo.