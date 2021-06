Um conselheiro próximo ao presidente Vladimir Putin afirmou que as relações entre Estados Unidos e Rússia estão em um impasse e que a reunião entre os chefes de Estado na Suíça pode ajudar a superar esta situação.



"As relações Rússia-Estados Unidos estão atualmente em um impasse, a situação é quase crítica. Temos que fazer algo", disse Yuri Ushakov em um encontro com a imprensa.



Putin e o presidente americano Joe Biden se reunirão na quarta-feira em Genebra para abordar uma série de divergências entre os dois países, rivais geopolíticos, que vão das acusações de ataques cibernéticos a questões de direitos humanos, passando por tensões militares.



"Vejo esta reunião com um otimismo prático, mas frágil. É um primeiro encontro em condições difíceis", disse Ushakov, conselheiro de Relações Exteriores do presidente russo.



O diálogo entre os dois abordará questões delicadas como a situação na Ucrânia e Belarus ou o destino do opositor russo detido Alexei Navalny.