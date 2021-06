Wuhan organiza grande cerimônia de formatura um ano após quarentena

Mais de 11.000 estudantes chineses participaram em uma grande cerimônia de formatura em Wuhan, mais de um ano após a suspensão das restrições anti-covid nesta cidade que foi o epicentro da epidemia.



A quarentena dos 11 milhões de habitantes de Wuhan a partir de 23 de janeiro de 2020 mostrou a gravidade da doença, que se propagou depois para o restante do planeta.



Após 76 dias de confinamento estrito, a cidade começou a retomar de maneira progressiva a normalidade a partir de abril de 2020, como o restante da China, onde os contágios foram controlados.



Em um sinal da descontração dos moradores de Wuhan, poucos estudantes utilizavam máscaras entre os presentes na cerimônia, organizada no domingo na cidade.



Entre os estudantes estavam mais de 2.200 que deveriam ter recebido o diploma no ano passado, mas a cerimônia foi adiada devido à epidemia.



De acordo com os números oficiais, a China registrou pouco mais de 90.000 casos de covid, incluindo 4.636 fatais, desde o início de 2020, a maioria em Wuhan.