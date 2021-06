Em Wall Street, Nasdaq e S&P 500 fecham com recordes

O Nasdaq e o S&P; 500 fecharam nesta segunda-feira (14) com níveis recorde em Wall Street, impulsionados pelos valores tecnológicos em um mercado na expectativa da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O Nasdq fechou em alta de 0,74% a 14.174,14 pontos e o S&P; 500 0,18% a 4.255,15 unidades.



As gigantes da tecnologia Apple (+2,46%), Amazon (+1,11%), Alphabet (matriz da Google, +0,77%), Facebook (+1,66%) e Microsoft (+0,78%) impulsionaram os dois índices a novos máximos.



Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,25% a 34.393,75 unidades.



Na falta de indicadores importantes nesta segunda-feira nos Estados Unidos, o mercado se concentra na reunião de política monetária do Fed na terça e na quarta-feira.



Os investidores esperam para saber se o Fed dará sinais que deixem esperar um endurecimento de sua política monetária, em um momento em que a inflação se faz sentir.



O Fed destacou claramente que não pretende alterar suas taxas ultrabaixas ou seu programa de compra de ativos para manter o crédito fluindo na economia, em plena recuperação da pandemia do coronavírus.



