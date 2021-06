Ferrari estreia na moda

A fabricante italiana de carros esportivos Ferrari deu mais um passo rumo à diversificação, após apresentar sua primeira coleção de alta moda e se lançar no setor da cozinha com estrelas Michelin.



Em um ambiente surrealista, as modelos desfilaram no domingo em meio às linhas de montagem da histórica fábrica de Maranello, no norte da Itália.



A coleção, com as cores favoritas da marca, entre elas o vermelho e o amarelo, apareceu em anoraques, capas de chuva e cintos com o logo do "cavalinho empinado".



Com esse desfile de moda, a Ferrari pretende "apoiar a excelência e a melhor criatividade italiana", comentou o presidente, John Elkann, citado em um comunicado de imprensa.



A primeira coleção de alta moda da Ferrari foi assinada pelo diretor criativo do grupo, Rocco Iannone, ex-estilista de Giorgio Armani e Dolce & Gabbana.



Jaquetas e parcas amplas, feitas em náilon, seda e tecidos reciclados, se alternaram com saias, calças curtas, algumas folgadas, outras justas.



"Os carros não têm gênero, é igual com as roupas", comentou a marca, reivindicando um "estilo atrevido e intrépido", adequado tanto para as mulheres quanto para os homens.



A Ferrari vai inaugurar na terça-feira o mítico restaurante "Cavallino en Maranello", sob a égide do famoso chef italiano Massimo Bottura, que tem três estrelas Michelin.



Trata-se do local onde o carismático fundador da marca, Enzo Ferrari, costumava receber em uma pequena sala privada funcionários, clientes e amigos.



O restaurante, aberto ao público pela primeira vez em 1950, foi reformado durante um ano e meio pela arquiteta e designer franco-iraniana India Mahdavi.