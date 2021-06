Petróleo fecha perto do equilíbrio

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta segunda-feira (14) depois de alcançar valores máximos em dois anos durante o dia.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 72,86 dólares em Londres, em alta de 0,24% com base no fechamento de sexta-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em julho caiu 0,04%, a 70,88 dólares.



O Brent e o WTI fecharam, respectivamente, a 73,64 dólares e 71,78 dólares, valores máximos desde maio de 2019 e outubro de 2018.



Na segunda parte do dia, os preços caíram em um mercado que se concentra na reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na terça e na quarta-feira.



Os investidores esperam para saber se o Fed enviará sinais que deixem esperar um endurecimento de sua política monetária que possa impactar o dólar, e por fim o preço do petróleo, negociado com a moeda americana.