Peru vive mais uma semana de tensões sem novo presidente

O Peru iniciou nesta segunda-feira (14) mais uma semana de incertezas e pressões sobre o Júri Nacional Eleitoral (JNE), que deve resolver as contestações eleitorais e proclamar o vencedor da votação de 6 de junho entre a candidata de direita Keiko Fujimori e o de esquerda Pedro Castillo.



Oito dias após as eleições, o JNE é criticado por Fujimori, enquanto o seu presidente, Jorge Luis Salas, avisa que a decisão das contestações leva "um tempo mínimo", sem dar uma data para divulgar o veredito.



Fujimori, que deve ir a julgamento por suposta lavagem de dinheiro se não ganhar a presidência, pediu ao JNE que anulasse os votos de centenas de assembleias e denunciou uma "fraude", embora para observadores da OAS a votação tenha sido limpa e "sem irregularidades graves".



Além disso, a advogada Milagros Takayama, do partida de Fujimori, o Força Popular, solicitou nesta segunda-feira a realização de uma "auditoria" do processo de digitalização das atas das assembleias de voto, em um novo questionamento ao órgão eleitoral (ONPE), enquanto Castillo, que colocou em dúvida apenas 14 mesas perante o JNE, pede "serenidade" a seus partidários, sentindo-se vitorioso.



O ONPE organiza as eleições e conta os votos, enquanto o JNE tenta apurar as denúncias envolvendo a eleição e proclama o vencedor.



- Bachelet teme "fratura social" -



A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou sua preocupação nesta segunda-feira sobre a tensão no Peru após as eleições e pediu "calma para evitar uma maior divisão social".



"Chamo-lhes à reflexão, calma e respeito pelos valores democráticos e de não discriminação", declarou Bachelet em mensagem postada no Twitter.



O último cálculo do órgão eleitoral (ONPE) dá ao candidato de esquerda uma vantagem de 49 mil votos (50,14% contra os 49,86% de Fujimori) com 99,93% das urnas apuradas, então agora todo o processo depende do que for resolvido pelo JNE em relação aos pedidos de impugnação para proclamar o vencedor.



"Há pessoas de extrema direita pedindo a anulação da eleição, mas isso quebraria a ordem democrática, porque todos sabemos que Castillo venceu", disse nesta segunda-feira à AFP o analista Hugo Otero.



Manifestações foram convocadas nesta segunda-feira de ambos os lados em Lima, umas para denunciar fraudes e outras para defender seus votos, semelhantes às registradas na semana passada.



"Esta semana é crítica por vários fatores, a credibilidade do JNE e do ONPE está em questão, o que se somaria ao clima social e político contaminado por esta tensa e longa espera", disse a analista e acadêmica Jessica Smith à AFP.



- "Palavra perigosa" -



O peruano ganhador do Nobel Mario Vargas Llosa, que apoia Fujimori da Espanha, disse no domingo que o JNE deve avaliar as contestações apresentadas por Keiko, mas foi cauteloso com as alegações de "fraude".



"A palavra fraude é uma palavra muito perigosa [...], talvez seja prudente, enquanto o JNE não se pronuncia, não usar a palavra fraude", disse ele em entrevista ao Canal N.



O JNE divulgou neste domingo a distribuição das 130 cadeiras no Congresso que acompanharão o futuro presidente, eleito paralelamente ao primeiro turno presidencial, no dia 11 de abril.



As maiores bancadas serão do partido Peru Libre, de Castillo (37 cadeiras), e Fuerza Popular, de Fujimori (24), o que significa que o novo presidente terá que buscar alianças para seus projetos (66 votos para aprovar uma lei) ou para se salvar da destituição, um processo muito rápido no Peru, para o qual são necessários 87 votos.



O novo presidente e o novo Congresso devem tomar posse em 28 de julho, dia em que o Peru comemora o bicentenário de sua independência.



- Fujimori e sua causa judicial -



Um promotor solicitou na quinta-feira a prisão preventiva de Fujimori, por supostamente violar as regras de sua liberdade condicional no caso de contribuições ilegais da gigante da construção brasileira Odebrecht. O pedido será decidido por um tribunal em 21 de junho.



O país vive uma turbulência política e chegou a nomear três presidentes em cinco dias em novembro de 2020.



A tensão se soma aos danos causados pela pandemia, que deixa 188 mil mortos no país com a maior taxa de mortalidade de covid-19 do mundo e que neste fim de semana ultrapassou dois milhões de infecções.



Twitter



IPSOS