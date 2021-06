Erdogan destaca conversa 'produtiva e sincera' com Biden

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira (14) que teve uma reunião "produtiva e sincera" com seu homólogo americano, Joe Biden, à margem da cúpula da Otan, em Bruxelas.



"Acredito que não haja problema que não possa ser resolvido nas relações entre a Turquia e os Estados Unidos", afirmou Erdogan a repórteres após seu primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos.



"Concordamos em usar canais de diálogo de forma eficiente e regular e destacamos a necessidade de retomar a cooperação bilateral e os mecanismos de consulta regional entre nossos países", ressaltou o líder turco.



A relação entre a Turquia e os Estados Unidos sofreu um forte golpe após a decisão do governo turco de adquirir o sistema de mísseis russo S-400.



Além disso, o governo de Erdogan possui diferenças nítidas em relação ao resto da Otan frente à Síria e à Líbia, assim como no conflito em Nagorno Karabakh.



No entanto, a Turquia desempenha um papel crucial na política de migração europeia e, como membro da Otan, pode desempenhar um papel fundamental no Afeganistão após a retirada das tropas aliadas.



Em particular, a Turquia poderia efetivamente assumir a gestão e proteção do aeroporto internacional de Cabul, peça fundamental na logística da retirada das tropas da OTAN do território afegão.



Paralelamente à cúpula, Erdogan também teve um encontro nesta segunda-feira com o presidente da França, Emmanuel Macron, um dos que defendem uma posição mais rígida da aliança militar em relação à Turquia.



Sobre a reunião com Macron, o presidente turco observou que eles concordaram em "continuar as negociações".



No que diz respeito à Líbia, ambos "encontraram pontos de convergência" na necessidade de "preservar o cessar-fogo" e manter o objetivo de organizar as eleições em 24 de dezembro.