O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta segunda-feira (14), na sede da Otan, que defenderá a "integridade territorial" da Ucrânia, dois dias antes de um encontro com seu contraparte russo, Vladimir Putin, em Genebra (Suíça).



"Não busco um conflito com a Rússia, mas responderemos se a Rússia continuar com suas atividades nocivas", disse o presidente americano, que também reafirmou seu "apoio continuado à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".