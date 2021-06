Johnson atrasa desconfinamento total diante de auge da variante Delta

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, adiou por quatro semanas nesta segunda-feira (14) a suspensão das últimas medidas restritivas ao coronavírus na Inglaterra, na esperança de conter o rápido avanço da variante Delta ao completar sua campanha de vacinação bem-sucedida.



"Acho sensato esperar um pouco mais", afirmou ele em entrevista coletiva, anunciando a "decisão muito difícil" de adiar o desconfinamento total de 21 de junho para 19 de julho.



Diante de uma mutação muito mais contagiosa do coronavírus, detectada no sul da Inglaterra no final do ano e posteriormente identificada como Alfa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), seu governo impôs restrições estritas no início de janeiro, que começaram a diminuir muito gradualmente no final de março.



Aos poucos foram reabrindo escolas, comércios não essenciais, terraços, cinemas, museus e restaurantes, devolvendo parte da sua liberdade aos britânicos.



O governo reduziu o nível de alerta de quatro para três, em uma escala de cinco, graças à diminuição do número de casos e à pressão sobre os hospitais: há atualmente cerca de mil pessoas internadas com covid-19 em um país de 66 milhões de habitantes.



Restava apenas permitir a reabertura de boates e outros locais de diversão noturna com a possibilidade de dançar ou tomar uma bebida em um bar, grandes eventos como shows em massa e o fim do teletrabalho.



Mas a variante Delta, originalmente identificada na Índia, veio para atrapalhar.



Entre 40% e 80% mais contagiosa que a Alfa, é hoje responsável por 96% dos novos casos no Reino Unido, o país mais afetado pela pandemia na Europa, com quase 128 mil mortes.



E levou o número de casos diários de 2.000 para 7.000 em um curto espaço de tempo.



Caso medidas não sejam tomadas, defendeu o primeiro-ministro, esse cenário também pode causar um aumento nas internações.



- A vida noturna, devastada -



O atraso na suspensão das medidas restritivas terá de ser submetido ao Parlamento para aprovação, e ameaça enfurecer muitos dos deputados do Partido Conservador de Johnson.



É também um grande revés para muitas empresas que esperavam uma reabertura total no início do verão para compensar as perdas sofridas com os três confinamentos impostos desde março de 2020.



"Negócios noturnos esperaram pacientemente para reabrir há mais de 15 meses, muitos não sobreviveram, alguns estão à beira do colapso financeiro e centenas de milhares de empregos foram perdidos", reclamou Michael Kill, presidente da Night Time Industry Association.



A federação britânica de hotelaria, por sua vez, estimou em 3 bilhões de libras a perda de receita para o setor com o mês de atraso na suspensão das medidas.



- Dose dupla da vacina, "vital" contra hospitalização -



O Executivo de Johnson argumenta que atrasar o desconfinamento total permitirá que mais britânicos completem as duas doses de vacina.



Principalmente depois de um estudo das autoridades de saúde da Inglaterra mostrar nesta segunda-feira que ter recebido duas doses das vacinas ou protege 96% e 92% respectivamente de uma hospitalização devido à variante Delta.



E que outro anterior mostra bem abaixo a proteção obtida somente com uma única dose.



Quase 41,7 milhões de pessoas, 79% da população adulta, já receberam a primeira dose da vacina da covid-19, e entre elas 30 milhões - 57% dos adultos - receberam as duas doses necessárias.