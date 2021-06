Irã autoriza uso emergencial de vacina local contra a covid-19

As autoridades iranianas anunciaram, nesta segunda-feira (14), que aprovaram o uso de uma vacina anticovid de fabricação local que ainda não foi autorizada a entrar no mercado, caso haja uma "emergência".



Segundo a imprensa iraniana, a medida busca compensar uma escassez de vacinas que estaria afetando pessoas que já receberam a primeira dose e para quem falta a segunda.



"A permissão de uso emergencial da vacina Barekat foi expedida e se juntará ao programa nacional de vacinação a partir da semana que vem" [sábado, primeiro dia da semana no Irã], declarou o ministro da Saúde, Said Namaki, citado pelo seu ministério.



O imunizante, chamado "COVIran Barekat", foi desenvolvido pela Fundação da Ordem do Imã.



Segundo um responsável dessa organização, citado pela agência oficial de notícias Irna, a vacina começou a ser produzida "no início de junho" e desde então "cerca de três milhões de doses" saíram da fábrica.



A covid-19 causou mais de 82.000 mortes e mais de 3 milhões de casos no Irã, segundo os últimos dados oficiais, apesar de estarem subestimados, segundo as próprias autoridades.



Teerã denuncia que, por causa das sanções americanas, não pode importar as vacinas que precisa para proteger a população, pela dificuldade de pagar fornecedores estrangeiros.