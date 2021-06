Angela Merkel receberá Emmanuel Macron na sexta-feira em Berlim

A chanceler alemã Angela Merkel convidou o presidente francês Emmanuel Macron para um jantar na sexta-feira à noite em Berlim, no qual falarão da política europeia, anunciou nesta segunda-feira (14) uma porta-voz da chancelaria.



Será "a primeira vez este ano que a chanceler receberá um convidado do exterior e, por isso, é algo especial", destacou a porta-voz Martina Fietz em coletiva de imprensa.



As discussões focarão em assuntos da política europeia como as posições da França e Alemanha sobre a reunião do Conselho Europeu em 24 e 25 de junho, informou Fietz.



Temas como a pandemia de covid-19, a recuperação econômica, as migrações e as relações exteriores com a Turquia e Rússia, entre outros países, estarão sobre a mesa, explicou a porta-voz.



Os dois líderes oferecerão uma coletiva de imprensa em Berlim às 16h30 (horário local), no início do encontro.