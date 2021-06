COVID-19: vacina da Novavax mostra eficácia de 90,4% em estudo

(foto: AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

A farmacêutica americana Novavax disse nesta segunda-feira (14/6) que sua vacinacontra a COVID-19 apresentou eficácia de 90,4% em um amplode fase 3 conduzido nos EUA e no México, envolvendo 29.960Em comunicado, a empresa enfatizou que o imunizante foi eficaz também contra variantes mais recentes do novo coronavírus, como a Alpha, que se tornounos EUA. A vacina, que é administrada em duas doses num período de três semanas, foi considerada segura e bem tolerada nos testes, detalhou a Novavax. A empresa acrescentou que pretende entrar com pedidos deregulatória para uso da vacina durante o terceiro trimestre.